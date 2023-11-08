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Anayasa Mahkemesi, dezenformasyon yasasının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.ANKARA (İGFA) - CHP, kamuoyunda 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na eklenen ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçuna hapis cezası öngören maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM'ye başvurmuştu.

AYM Genel Kurulu, bugün başvuruyu görüşmek üzere toplandı.

AYM Genel Kurulu, söz konusu düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini oy çokluğu ile reddetti.

Hatırlanacağı gibi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasaya ilişkin bir soru üzerine, "TCK'da 217/a yeni bir suç tipi olarak geçen yasama döneminde ihdas edilmişti, uygulamasına da başlandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Halk içinde endişe, korku, panik yaratmaya yönelik ya da kamu düzenini ihlal eden nitelikte bir durum söz konusuysa, bu fiilleri tespit edecek, bunun suç olup olmadığını takdir edecek olan yine bağımsız yargıdır. Bu süreçte maddeyle ilgili iptal davası açıldı Anayasa Mahkemesine. Biz Bakanlık olarak görüşümüzü Anayasa Mahkemesine ifade ettik. Takdir Anayasa Mahkemesinin. Hep beraber sonucu göreceğiz" demişti.