Motul 2023 Türkiye Karting Şampiyonası’nda 165 puanla şampiyonanın junior kadınlar klasmanında lider durumda bulunan milli sporcu Ayşe Çebi, bu hafta sonu Uşak’ta dördüncü ayak yarışları için piste çıkacak.UŞAK (İGFA) -Genç kadın milli karting sporcusu Ayşe Çebi, 19-20 Ağustos tarihlerinde Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti’nde düzenlenecek olan Motul 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 4. yarışına hazırlanıyor.

Yarış öncesinde 165 puanla şampiyonanın junior kadınlar klasmanında lider durumda bulunan Çebi, şampiyona junior klasmanında ise üçüncü sırada yer alıyor.

İTALYA'DA İKİNCİ OLDU!

Son olarak Temmuz sonunda IAME İtalya Şampiyonası 7. ayağı gece yarışında junior kadınlar klasmanında ikinci olarak podyuma çıkan genç sporcu, bu yarışın ardından İtalya’ya giderek, 26-27 Ağustos tarihlerinde Napoli'de ACI İtalya Karting Şampiyonası 4. ayağında mücadele edecek.

Daha sonra kuzeye geçip Franciacorta pistinde 2-3 Eylül tarihlerinde yapılacak olan WSK Euro Serisi 1. ayağına katılacak olan Ayşe Çebi, yıl sonuna kadar Avrupa pistlerine kadar yarışmayı sürdürecek.