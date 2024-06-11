Türkiye'nin ilk kadın futbol yorumcusu ve analisti Ayşegül Aytaş, uluslararası arenada da başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Aytaş, İtalya, Katar ve Suudi Arabistan'daki takımlarla yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor.

BURSA (İGFA) - Futbol yorumculuğunda kazandığı deneyimi futbolcu menejerliği ile taçlandıran Aytaş, kariyerine yeni bir boyut kazandırdı. Türkiye’de biri UEFA tarafından düzenlenen ödül töreni olmak üzere toplam 11 ödüle sahip olan Aytaş, yurtdışında da büyük bir ilgi görüyor. Özellikle Katar ve İtalya basını, onun projelerini yakından takip ediyor.

Ayşegül Aytaş, futbol dünyasının efsane isimleriyle birlikte çalışarak uluslararası alanda da kendini kanıtladı. Yeni projeleri ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Aytaş, gelecek yıllarda daha birçok önemli başarıya imza atacak gibi görünüyor.