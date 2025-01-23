Türk resim sanatının önemli isimlerinden Zeki Faik İzer’in torunu olan Ayşegül İzer’in yeni sergisi “Hakikat Öncesi-Pre-Truth”Dice Kayak Saat’in desteğiyle 25 Ocak’ta Red Rouge Art Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Aynı zamanda Türk resim sanatının önemli isimlerinden Zeki Faik İzer’in torunu olan Ayşegül İzer, fantastik dünyalar ve alegorik anlatımlar kullandığı eserlerinde ilham kaynağının çocukluğunda bu yana okuduğu kitaplar, izlediği filmler olduğunu söylüyor.

‘’La Fontaine ve Andersen Masalları’ndaki betimlemeler, Baron Munchausen’in Maceraları, Miyazaki filmi ‘Komşum Totoro’ bende derin izler bırakmıştır. Teneke Trampet filmindeki gibi, erişkinlerin mutsuz, endişeli dünyalarına katılmaktansa zihnimi yaratıcı ve düşsel şeylere yormak bana hep daha cazip geldi.

İşlerimde, fantastik dünyalar, alegorik anlatımlar kullanmayı seviyorum, ama bu çirkinlikleri görmediğim anlamına gelmiyor. Özellikle çevre kirliliği, endüstri atıkları son zamanlarda resimlerime girdi. Yaşam engin bir deniz gibi, gidecek başka bir yer, sahip çıkılacak başka bir dünyamız yok.”