Bursada Bugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, Gün'Aysın programındaki sözleri ile ilgili açıklamada bulundu.BURSA (İGFA)- İşte Aysın Komitgan tarafından yapılan açıklama:

"21 Ekim 2024 tarihli Gün'Aysın programında FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin anonsumun farklı yorumlanması ve kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine bu açıklamayı yapma gereği söz konusu olmuştur.

Öncelikle bilinmesini isterim ki canlı yayın esnasında, toplumu bilgilendirmekle yükümlü bir gazeteci olarak kullanmış olduğum ifadelerin farklı şekilde yorumlanması, şahsımı derinden üzmüştür.

1984 yılında başladığım ve ilk günden beri gururla ifa ettiğim gazetecilik mesleğinin gereği olarak, halka her zaman doğru ve tarafsız haber aktarma ilkesine bağlı şekilde çalıştım.

Canlı yayın şartları altında söylenen kimi ifadeler, özellikle de toplumsal açıdan bu gibi hassas dönemlerde ne yazık ki farklı yorumlanabiliyor.

Duygularımı açıkça ifade etmem gerekirse, 40 yıllık gazetecilik kimliğimden bağımsız olarak, ömrünü Atatürk'ün ilkelerine ve cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya bağlı geçirmiş, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir Türk vatandaşı olarak, ülkemize karşı hain planları olan FETÖ elebaşının ölümüne rahmet dilemem asla mümkün değil.

Ne ben ne de ailem, hayatlarının hiçbir döneminde bu tarz tarikatlar ile uzaktan yakından bağ kurmamıştır.

Dolayısıyla gerek yakın çevrem gerekse de mesleki olarak iletişimde olduğum herkes çok iyi bilir ki ülkemize karşı haince planlar yapan bu şahsa karşı, ilk günden bu yana tavrım da duruşum da nettir.

Ancak toplumu bilgilendirmekle yükümlü bir gazeteci olarak, duygularımı canlı yayında tam olarak yansıtamamaktan ötürü böyle bir ifadeyi kullanmış bulundum. Aslında toplumsal sorumluluğumuz olduğu için canlı yayında doğru kelime seçimi yapamamaktan ötürü anonsu bu şekilde bitirmek durumunda kaldım.

Zaten dikkat edilirse, o ifadeleri kullanırken yutkunmam da bunun bir göstergesi diye düşünüyorum.

Canlı yayında söylenen sözlerin geri dönüşünün olmasından dolayı da maalesef aklıma gelen yüzlerce kelime arasından bunu kullanmış bulundum. Fakat insani duygularla söylenmiş bir cümlenin bu denli çarpıtılması gerçekten üzücü.

Bu yüzden, farklı bir algıya neden olan bu hatalı sözlerimden dolayı şahsım ve kurumum adına kamuoyundan özür diliyorum.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim."