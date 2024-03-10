23 yaşındaki Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş ve Kuzey Kanalı rekor geçişi sonrası Ocean 7 Parkurlarından biri olan Yeni Zelanda'da Cook Strait'i yüzerek geçmek için yola çıkıyor.MUĞLA (İGFA) - Yüzme dünyasında “Oceans Seven” etkinliği yedi benzersiz ve zorlu deniz koşulunda yüzücüleri sınıyor. Aysu'nun ve sarsılmaz kararlılığının, bu yeni zorlukla da doğrudan yüzleşerek başarı sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Aysu Türkoğlu, “Oceans Sevens” kanallarını 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.

2022 yılında 60 kilometrelik Manş Kanalı parkurunu 16 saat 28 dakikada geçerek “en genç Türk sporcusu” olmuş, ardından 40 kilometrelik İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçen “ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu” unvanını almıştı. Aysu, Oceans Seven Parkurlarından biri olan Cook Strait Geçişi için 13 Mart'ta yola çıkarak Yeni Zelenda Wellington'ı geçecek ve efsane isim bir kez daha tarih yazacak.

22-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan geçiş, Picton Marina'dan start alacak ve Cook Strait'in güçlü akıntılarına karşı mücadele ederek 23 kilometrelik zorlu bir parkuru kapsayacak.

Su sıcaklığının 15-18 derece arasında değişmesi beklenirken, Aysu Türkoğlu ve ekibi bu zorlu şartlara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Aysu Türkoğlu, Cook Strait Geçişi için daha önce Kuzey Kanalı'nda destek veren ve crew ekibinde bulunan Menajeri Nesli Özel ve açık su yüzücüsü Murat Öz ile birlikte olacak. Murat Öz'ün kendisi de havanın müsait olduğu bir diğer günde Cook Strait geçişini tamamlamayı hedeflerken, bu sefer Aysu Türkoğlu ve Nesli Özel tekne ekibinde yer alacak. Aysu Türkoğlu, Cook Strait Geçişi'ni başarıyla tamamladığı takdirde, Oceansın Seven'ın üçüncü etabını başarıyla tamamlayacak ve uluslararası açık su yüzme topluluğunda adını bir kez daha duyuracak.

2024 YILINDA 3 GEÇİŞ

Aysu Türkoğlu, Cook Strait Geçişi ardından bu yıl Haziran'da 22 Bridges Manathan (48 km) ve Eylül ayında Catalina (30-35 km) kanallarını geçmek için hazırlıklara başladığını duyurdu. Bu geçişleri tamamladığı takdirde aynı zamanda Triple Crown unvanının da sahibi olan en genç Türk yüzücü olarak başarılarını taçlandıracak.