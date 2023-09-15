Keşan Belediyesi, Edirne Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi iş birliğinde, Keşanspor’un merhum profesyonel futbolcusu Aytaç Cinci anısına düzenlenen “Aytaç Cinci’yi Anma ve Dostluk Turnuvası” sona erdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu yıl ilki düzenlenen turnuvada, Edirne Veteranlar şampiyon olurken, Keşanspor Veteranlar ikinci, Gelibolu Veteranlar üçüncü, Anafartalar Veteranlar ise dördüncü oldu.

Turnuvanın 3. ve 4.'lük maçında Anafartalar Veteranlar ile Gelibolu Veteranlar karşı karşıya geldi. Maçı 6-3 kazanan Gelibolu Veteranlar turnuvanın üçüncüsü oldu. Daha sonraki final maçında Keşanspor Veteranlar ile Edirne Veteranlar takımları karşılaştı. Müsabakada Edirne Veteranlar, Keşanspor Veteranları 7-3 mağlup ederek, turnuvanın şampiyonu oldu.

Müsabakalar sonrasında düzenlenen ödül törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İlçe Başkanı Anıl Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Feridun Tümer, merhum Aytaç Cinci’nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, başarılı sporcu kimliği ile birlikte yaşam biçimiyle de yakın çevresine örnek teşkil eden Aytaç Cinci'yi güzel bir turnuva ile hepbirlikte andıklarını belirterek, "İnşallah bu turnuvayı gelecek yıllarda da devam ettirip, gençlerimize güzel bir gelenek bırakacağız. Kurum ve kuruluşlarıyla, sporcusu ve sporseveriyle birlikte el ele vererek ortaya konan bu organizasyonlar birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşliğimizin daha da kaynaşmasına vesile oluyor" dedi.

Sporu ve sporcusuyla gelişen bir Keşan için; bu önemli birliktelikleri koruyacaklarını belirten Başkan Helvacıoğlu, "Yola, kaldırıma, altyapıya ne yatırım yapıyorsak spor yatırımlarını da onların bir mirası gibi Keşan ile buluşturmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle; merhum Aytaç Cinci başta olmak üzere, hayatını kaybeden tüm sporcularımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine de sabır diliyorum" dedi.

Katılımcı protokol takımlara kupa, madalya ve plaketlerini takdim etti.