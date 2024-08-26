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Mahallelerinin uzun süredir kirlilikle karşı karşıya olduğunu belirten vatandaşlar, yetkilerden konuyla ilgili acil çözüm planı bekliyor.

Ayvaköy sakinleri, çevre kirliliğinin yaptıkları faaliyetlere büyük etkisi olduğunu belirtirken tarım alanlarının da bu kirlilikten nasibini aldığını söylüyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Ayvaköy mahallesi çevre kirliliği ile boğuşmaya devam ederken vatandaşlar şikayetlerini dile getiriyor. BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Ayvaköy mahallesi, çevre kirliliği ile boğuşuyor.

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