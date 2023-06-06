Bir yıl önce kuruluşu gerçekleştirilen Ayvalık Belediye Tiyatrosu, Yeni Tiyatro Dergisi’nin 10.Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında dört ayrı dalda ödüle değer görüldü.BALIKESİR (İGFA)- Devlet tiyatroları, özel tiyatrolar, büyükşehirlerin tiyatrolarının, Demet Akbağ, Okan Bayülgen, Şenay Gürler ve Uğur Yücel gibi isimlerin de ödül aldığı gecede, bir yıl önce kurulan Ayvalık Belediye Tiyatrosu’na dört ödülün birden gitmesi gecenin en çok konuşulan konuları arasındaydı. Gecede Ayvalık Belediye Tiyatrosu oyuncusu Serap Ceylan, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü, araştırmacı yazar Hayrettin Filiz de “Tiyatro Araştırmaları Emek Ödülü” aldı.

İstanbul, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede “En iyi Tiyatro Ekibi” ödülüne layık görülen “Sabah Olmadan” adlı oyunun ekibi, törende tam kadro hazır bulundu.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, 3,5 buçuk ay kapalı salonlara seyirci sokmanın mümkün olmadığı bir coğrafyada yaşandığını söyledi.

Deprem acısının yaşandığı bir dönemden de geçildiğini hatırlatan Başkan Cılak, “Altı ay süreyle sahnelerimizi kapattık.Ancak kalan altı ayda, 70 bin kişilik kentte 78 kez ‘perde’diyen bu ekip, rekorlara imza atıyor, hepsini canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.