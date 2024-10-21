Ayvalık Belediye Tiyatrosu sergiledikleri iki oyunuyla Susurluk’ta büyük beğeni topladı.BALIKESİR (İGFA) - Susurluk Kongre ve Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz hafta dakikalarca ayakta alkışlanan "Hatırla Ey Peri" oyununun ardından, Düşük Şehir İhtimali isimli oyunla tekrar sahne alan Ayvalık Belediye Tiyatrosu oyuncuları büyük beğeni topladı ve tiyatroseverler salonu hınc hınç doldurdu.

Can Ceylan'ın yazıp yönettiği ve oynadığı, Burcu Ceylan Yaşar, Aydın Tosun ve Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak'ın rol aldığı oyunu ilgiyle izleyen Susurluklu sanatseverler, beğenilerini yine dakikalarca ayakta alkışlayarak gösterdi.

İzleyenler arasında Susurluk Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Akoğlan ve belediye yöneticilerinin de yer aldığı oyun sonrasında, Ayvalık Belediye Tiyatrosu oyuncu ve yönetmenlerine ciçek ve sembolik Susurluk Ayranı vererek kutlayan Başkan Yardımcısı Taylan Akoğlan, iki hafta üst üste büyük bir perfornans gösteren Ayvalık Belediye Tiyatrosu’na ve kuruluşunda büyük emeği geçen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür etti.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Kültür Sanat Koordinatörü Erkan Cılak, Susurluk’ta iki hafta üst üste sergilenen her iki oyuna ve oyunculara gösterilen ilgiden büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Özellikle Susurluklu tiyatroseverlerin ilgisini ve beğenisini unutmayacaklarını dile getiren Erkan Cılak, “İki hafta ardı ardına, sergilediğimiz her iki oyun süresince, Susurluk Belediyesi yetkilileri tarafından çok güzel konuk edildik. Susurluk Belediye Başkanı, yardımcıları ve belediye birim yetkililerinin bize gösterdikleri özel ilgiye müteşekkiriz. Susurluk Belediyesi’nin gençlik ve yetişkin tiyatrolarını da Ayvalık'a bekliyoruz. Ayrıca seyircilerin iki haftadır ilgi ve alakası, salonun dolu olması ve bitmeyen alkışlar nedeniyle, minnettarız” diye konuştu.