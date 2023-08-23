Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık çevre dernekleri tek ses tek yürek oldu. Acarlar A.Ş.'nin Cunda Adası'nda yapmak istediği inşaatlara karşı birleşti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın imara açılması için gelen tüm talepleri reddeden Belediye Başkanı Mesut Ergin, son zamanlarda tabiat parkına yönelik gelen bu tür taleplerin tamamına rest çekti.

“Hiç kimse Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’na dokunamaz” açıklamasında bulunan Başkan Ergin, Acarlar AŞ isimli firma tarafından ısrarla yapılan girişimlere sert tepki göstererek, “Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı talana yönelik bir saldırı girişimi olarak gördüğümüz bu hadsiz talep, belediyemiz tarafından reddolunarak, hiç bir yasal dayanağı olmayan ve bu haliyle hukuken geçerli kabul edilemez boş iddia ve korkutmalara dayalı istem, layık olduğu yere yani hukukun çöplüğüne atılmıştır” dedi.

Konuyla ilgili Ayvalık Kent Konseyi, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, TEMA Ayvalık Temsilciliği, Ayvalık Tabiat Platformu, Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi, ADD Ayvalık Şubesi ve ÇYDD Ayvalık Şubesi temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştiren Başkan Ergin, toplantının ardından yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Mesut Ergin yaptığı açıklamada, “Ayvalık kamuoyunun ve konuya duyarlı çevre ve doğa savunucusu sivil toplum kuruluşlarının bildiği üzere Acarlar Turizm Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş.'nin Ayvalık, Cunda Adası, Karagöz mevkiinde maliki bulunduğu parseller üzerinde, Ayvalık Belediyesi'nin 13.02.1989 tarihli ve 29 sayılı meclis kararı ile onaylanmak suretiyle yürürlüğe girdiği iddiasıyla 1/5000 ölçekli Mevzi Koruma ve Geliştirme Nazım ve l/l 000 ölçekli Uygulama İmar Planları dayanak gösterilerek uygulanması ve mevcut parsellere inşaat izni verilmesi talep edilmektedir ve 31.07.2023 tarihinde aynı istemle ilgilileri tarafından belediyemize başvuru yapılmıştır.

Acarlar A.Ş. 'nin Ayvalık Adaları Tabiat Parkını talana yönelik bir saldırı girişimi olarak gördüğümüz bu hadsiz talep, belediyemiz tarafından reddolunarak, hiç bir yasal dayanağı olmayan ve bu haliyle hukuken geçerli kabul edilemez boş iddia ve korkutmalara dayalı istem, layık olduğu yere, yani hukukun çöplüğüne atılmıştır” dedi.

Siyasi görüşü ne olursa olsun, Ayvalık Halkı ve onun iradesini temsil eden Ayvalık Belediyesi’nin, kimden gelirse gelsin, Ayvalık'ın doğasına, denizine, havasına, toprağına, suyuna, ağacına, zeytinine, adalarına ve Tabiat Parkına yapılacak bu ve benzeri rant devşirme girişimlerine bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarsılmaz bir irade ve kararlılıkla karşı duracaklarının altını çizen Başkan Ergin, “Kimse Ayvalık ve Adaları Tabiat Parkına dokunamaz, Ayvalık Halkının ve onun çevreye duyarlı doğa dostlarının azim, inat ve kararlılığı değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.”dedi.