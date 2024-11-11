Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç yeteneği Ali Habeşoğlu Türkiye U- 20 yaş Milli takım aday kadrosuna davet edildi.BALIKESİR (İGFA) - Milli davetin ardından deplasmanda çıktığı Karabük İdman Yurdu maçında Karabük temsilcisine kendi evinde ilk mağlubiyetini yaşatan Ayvalıkgücü Belediyespor’un galibiyet golü 20 yaşındaki yıldız adayı forvet Ali Habeşoğlu’ndan geldi. Kırmızı beyazlı formayla gösterdiği başarılı grafiği Milli Takım’a seçilerek taçlandıran genç yıldız, 3 yıldır 3 Lig’de başarılı bir performans gösteren ve her yıl playoff oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor’un ilk Milli oyuncusu oldu.

Transferde adı Beşiktaş ile anılan, Beşiktaş JK'nin Futbol Şube Sorumlusu ve Genel Kaptanı Samet Aybaba’nın da geçtiğimiz haftalarda tribünden takip ettiği genç forvet Türkiye U- 20 yaş Milli takım aday kadrosuna alındı.

10 Kasım Pazar günü oynanan maçın ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yayınladığı tebrik mesajında genç Milli golcü ve tüm takımı kutladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Ata’sının daima izinde, başarılara koşan Ayvalıkgücü Belediyespor, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı. Deplasmanda Karabük İdman Yurdu’nu 2-1’lik sonuçla mağlup eden ve Karabük temsilcisine evinde ilk mağlubiyetini yaşatan Ayvalıkgücü Belediyespor’umuzu gönülden tebrik ederim. Ay yıldızlı formamızı terletecek olan ilk Milli futbolcumuz Ali Habeşoğlu’nun bu özel haftayı golle kapatması bizleri gururlandırdı. İlk golümüzü atan Recep Pekgöz’ü, tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum.

Hedefimiz her zaman daha üst ligler, Ayvalık’a yakışır” mesajı yayınladı.