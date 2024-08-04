Balıkesir Büyükşehir Belediye iştiraklerinden BASKİ, Ayvalık ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla birlikte Ayvalık’ın su ve altyapı sorunlarını konuşan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk sorunları el birliğiyle çözeceklerini dile getirdi.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık’ın su ve altyapı sorununu çözmek için düğmeye basan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşlara; temiz ve sağlıklı su ulaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ahmet Akın’ın talimatıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürü (BASKİ) Erdoğan Öztürk, Ayvalık ilçesinin muhtarlarıyla buluştu.

ÖNCELİK ALTYAPIDA

Ayvalık ilçesinin muhtarlarını tek tek dinleyen Erdoğan Öztürk her bir mahallenin muhtarının sorununu not aldı. Öncelikli konuların üstünde duracağını dile getiren Öztürk “Balıkesir’de gördüğüm kadarıyla yıllardır süregelen bir altyapı sorunu var. Bu anlamda ciddi bir borç yüküyle devraldık yönetimi. Tabii bunlar bahane değil. Yapabildiğimizi yapmak için, sizlerin sorunlarını gidermek için buradayız. Var oluş sebebimiz bu. Dolayısıyla inşallah hep birlikte sorunları çözeceğimize ben inanıyorum.” diye konuştu.