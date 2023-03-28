Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 37 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik ekipleri bir şişme botta 24, bir can salında da 13 göçmeni Ege Denizi’nde hareket halindeyken yakaladı.

İki ayrı operasyonla yakalanan göçmenler Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Komutanlığına getirildi.

Burada yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı 37 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.