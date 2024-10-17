Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinin ilk hasadı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından yapıldı.BALIKESİR (İGFA) - Yeni sezonla birlikte, Ayvalık’ta sabah erkenden traktörler yollara koyulmaya, yüzlerce yıllık ulu zeytin ağaçlarının altında, çalısında çaylar kaynamaya, öğle yemekleri yenmeye başladı.

İlk hasadı gerçekleştiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Biz tüm Ayvalıklıların olan, Belediyemizin, 5 bin zeytin ağacının mahsulünü işleyip elde edilen zeytinyağlarını da kooperatif mağazalarımızda satışa sunuyoruz. O zeytinin tek bir tanesine bile gözü gibi bakan tüm çiftçilerimize ve belediye arazilerinde hasat yapan emekçilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Toplanan ürünlerin Tariş tesislerinde sıkılarak dinlendirildikten sonra kooperatif mağazasında satışa sunulacağını belirten Başkan Ergin, "Ne ekerse eksin ne hasat ederse etsin zor durumda olan çiftçimizin, doğal ve katkısız mahsulü hak ettiği ücrete satacağı, bereketi bol bir hasat sezonu diliyorum" dedi.