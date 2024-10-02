Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,tüm enerjisini ve sinerjiyi tek noktada topluyor, mahalle mahalle, bölge bölge temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.BALIKESİR (İGFA) - Kent temizliğinde seferberlik ilan eden ekipler yoğun geçen yaz sezonunun ardından 150 Evler Mahallesi, Kipa karşısı olarak bilinen bölgede temizlik ekipleri tüm ekipmanlarıyla birlikte cadde ve sokaklar baştan aşağı temizledi.

Turizm sezonu sonrası, mesire alanları, sahiller, tarihi kent sokakları ve Ayvalık genelinde çöp toplama ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Temizlik hizmetlerini kendi öz kaynaklarıyla yürüten Ayvalık Belediyesi, araç filosuna kattığı çöp taksiler, süpürme araçlarıyla tarihi kent sokaklarından, kentin tüm geneline ulaşılmadık nokta bırakmıyor.Ayvalık’ın temizliği ve güzelliği için büyük bir titizlik içinde çalıştıklarını vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye olarak kentin temizliği ve güzelliği için sürekli çalışma ve teyakkuz içerisinde olduklarını söyledi.

Yaz sezonunun tamamlanmasıyla birlikte dip buçak temizlik yapıldığını, daha detaylı temizlik için mahalle ve bölgelere tüm ekiplerin yönlendirildiğini ve detaylı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Ergin, “Yaz öncesinde de ilçemizin piknik ve mesire alanlarında temizlik çalışmalarımızı sürdürdük. İki bayram tatili ve yoğun bir yaz sezonu geçirdik, o nedenle kentimizin her noktasında temizlik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bizçevremize gözümüz gibi bakıyoruz ve temizliği için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız da çevremiz konusunda duyarlılık gösterirse daha temiz ve güzel bir Ayvalık’ta hep birlikte nefes almış oluruz” dedi.

