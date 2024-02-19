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Ayvaz Yalaza, Keşan bağımsız belediye başkan adaylığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den Edirne 2. sıra Milletvekili Adayı olan AyvazYalaza, genel seçimlerde kendisine destek verenlere karşı duyduğu sorumluluk ve dik duruştan taviz vermemek adına 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli idareler Seçimlerinde Keşan Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Yalaza, bu kararı almasındaki süreç ile ilgili bilgiler vererek başladığı açıklamasında, 2023 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimlerinde MHP Edirne 2. sıra Milletvekili Adayı olduğunu hatırlatarak, “Bu seçimlerde alınan sonuçları herkes biliyor. Bu seçimlerin ardından teşkilatım bana Edirne İl Genel Meclisi üyeliği için 1. sıra adaylık teklifi yaptı. Ben de kendilerine, çok memnun olduğumu, onur duyduğumu söyledim. Biz 8 bin 300 oy aldık. Bu oyların hepsini sadece Roman camiasından almadık. Yaklaşık 5 bin oyu Roman camiasından aldık ama, Milliyetçi Hareket Partisi’nin tabanından, CHP’li kardeşlerimiz, doğulu kardeşlerimiz, Karadenizli kardeşlerimizin de desteklerini aldık. Ben etnik kimlikler üzerinden siyaset yapmayı her zaman reddetmiştim ve hala aynı çizgideyim. Bu doğru değil.” dedi.

Genel seçim sonuçlarında toplumun verdiği mesajın iyi okunması ve toplumun ne istediğinin iyi anlaşılması gerektiğini MHP’li yöneticiler ile paylaştığının altını çizen Ayvaz Yalaza, “Yerel seçimlere 8 ay varken, genel seçimin ardından hemen teşekkür turlarına çıkmamız gerektiğini söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi’nin yapması gereken bir iş olduğunu dile getirdim. Bunları yaparken de toplum bizi nerede görmek istiyorsa onların da fikirlerini almamız gerektiğini belirttim. Ancak maalesef seçimden sonra teşkilatımı sahaya çıkartamadım, hatta dikkate alınmadığımı da gözlemledim. Teşkilatları 2 ya da 3 kişi yönetir. Bu nedenle diğer arkadaşlarımızın hiçbir suçu yok.” diye konuştu.