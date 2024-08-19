İnegöl Belediyesi ile 8 esnaf odası iş birliğinde düzenlenen Çarşı Alışveriş Şenliği etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Ayyar Hamza” oyunuyla izleyici karşısına çıktı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi öncülüğünde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Terziler Odası, Lokantacılar Odası, Madeni Sanatkarlar Odası, İnegöl Kuyumcular Derneği, Kahveciler Odası, Bakkallar Odası ve Elektrikçiler Odasının katkı ve destekleriyle düzenlenen Çarşı Alışveriş Şenliği, Pazar akşamı son buldu. 4 gün süren şenlik kapsamında kültür sanat etkinlikleri de İnegöllülerle buluştu.

İnegöllüleri yüzde 50’ye varan indirimlerle buluşturan şenlik hem esnaf hem vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Çarşı Alışveriş Şenliğinin final gecesinde ise İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu çarşı merkezinde “Ayyar Hamza” tiyatro gösterisiyle izleyici karşısına çıktı. Alışveriş şenliğine renk katan etkinlik, vatandaşların beğenisini topladı. Hem yetişkinler hem çocuklar alışverişe kültür sanat molası vererek gösteriyi ilgiyle takip etti.