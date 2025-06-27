Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov’u makamında ağırladı. İki ülke arasındaki dostluk ilişkileri, kültürel iş birlikleri ve yerel yönetim düzeyindeki iş birliği olanakları ele alındı.MUĞLA (İGFA) - Büyükelçi Reşad Memmedov’a ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı Eldar Aliyev ile Perviz Memmedov da eşlik etti. Ziyarette, Muğla ile Azerbaycan kentleri arasında kardeş şehir ilişkileri kurulması, kültürel ve turistik etkileşimin artırılması gibi başlıklar gündeme geldi.

Ziyaret sonunda taraflar, yerel yönetimler düzeyinde sürdürülebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak karşılıklı iyi niyet temennilerinde bulundu.

MEMMEDOV, “GÜCÜNÜZ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR”

Ziyaretlerinde konuşan Reşad Memmedov, “Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Muğla’mızda olmaktan çok mutluyuz. Türkiye Azerbaycan ilişkileri örnek alınacak bir ilişkidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir’ sözünü rehber tutarak kurduğumuz ilişkiler üst düzeydedir. Azerbaycan ve Türkiye birçok noktada ittifak halindedir. Gücünüz gücümüze güç katıyor. Muğla ile ilişkilerimizin daha da gelişmesi için çalışacağız. Halkımızın milletimizin içerisinde birbirimize karşı bir saygı mevcuttur. Bunu daha da zenginleştireceğiz.” dedi.

BAŞKAN ARAS, “ AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Azerbaycan ile ilişkilerimizi daha da güçlendirerek devam ettirmek istiyoruz. Azeri misafirlerimizi Muğla’mız gibi güzel bir kentte ağırlamak bizim için onurdur. Azerbaycanlı misafirlerimizi kendi evlerinde gibi hissettireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Ziyaretiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.