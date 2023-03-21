Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül ve yönetimini, makamında ağırladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla Nevruz kutlaması Manisa’da iptal edildi.

Bu kapsamda Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül ve yönetimi de 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, binlerce yıllık gelenek olan Nevruz Bayramı’nın önemine dikkati çekerken, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül de, “Biz de bu kültürü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarda bulunuyoruz” dedi. Konuşmalarının ardından Nevruz Bayramının gelenekseli olan Nevruz yumurtaları tokuşturuldu.