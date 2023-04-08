The Ritz-Carlton, Bakü, 28-30 Nisan tarihleri arasında F1 2023’ün dördüncü ayağının gerçekleştirileceği Azerbaycan Grand Prix’i özelinde hazırladığı paket ile F1’in heyecanını katlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kalbinde yer alan, markanın efsanevi hizmetlerini ve rakipsiz olanaklarını bir arada sunan The Ritz-Carlton, Bakü, F1 Azerbaycan Grand Prix’i için hazırladığı özel paket ile F1 tutkunlarının tüm beklentilerini karşılayacak. Lüksün ve yerel geleneklerin eşsiz bir konforda buluştuğu otel; içinde ulaşım, konaklama, ayrıcalıklı lezzet şölenlerinin yer aldığı F1 paketi ile yarış tutkunlarının heyecanını ayrıcalıklı lüksle donatılmış bir maceraya dönüştürecek.

“Ateş Ülkesi” Azerbaycan’ın büyüleyici kültürü ve misafirperverliğinde eşsiz bir yarış deneyimi yaşatacak olan The Ritz-Carlton, Bakü lüks konaklama, yenilikçi lezzetler ve sunacağı kültürel deneyimle F1 tutkunlarını unutulmaz bir keşif yolculuğuna çıkaracak.

Bakü’yü yeni bir lüks standardıyla tanıştıran 33 katlı The Ritz-Carlton, Bakü, çoğu özel balkon ve teraslı 190 lüks odası ve suitiyle maceranın merkez üssüne dönüşerek, unutulmaz anların başrolünde yer alacak. Nefes kesici ışıltılı Hazar Denizi ve şehrin hareketli sokakları, anıların unutulmaz sahnelerine eşlik edecek.

Konuklar için zarif bir dinlenme alanı olan ve otelin 13. katında yer alan Club Lounge, Club Level, tüm gün sunacağı ilham verici lezzetleriyle misafirlerin ihtiyacını karşılayacak. Yarışlar sırasında Club Lounge, F1'i kutlamak için bir eğlence merkezine dönüşecek. Konuklar canlı müzik eşliğinde yarış aracı simülatörünü deneyimleyebilecek, yarış kitlerini inceleyebilecek ve daha önce yarışlara ev sahipliği yapan ülkelere özel hazırlanmış kokteyllerin tadını çıkarabilecek.