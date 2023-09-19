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Önlemler kapsamında, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birliklerin ön cephedeki mevzileri ve derin, uzun vadeli ateş noktalarının yanı sıra muharebe varlıkları ve askeri tesisler yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getiriliyor

Azerbaycan savunma bakanlığı Salı günü Dağlık Karabağ bölgesinde "yerel terörle mücadele faaliyetleri" başlattığını duyurdu . ANKARA (İGFA) - Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "büyük ölçekli provokasyonları bastırmak" ve Ermeni askerlerini bölgeden çıkarmak amacıyla Dağlık Karabağ bölgesinde "yerel terörle mücadele faaliyetleri" başlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD yolcusu

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