Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Azerbaycan Kültür Evi Derneği Başkanı Seyfettin Ayakyay ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Başkan Ferdi Zeyrek’i tebrik eden Dernek Başkanı Ayakyay, görevinde başarılar diledi. MANİSA (İGFA) - Manisa Azerbaycan Kültür Evi Derneği Başkanı Seyfettin Ayakyay, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e ziyarette bulundu. Başkan Zeyrek’i tebrik ederek görevinde başarılar dileyen Dernek Başkanı Seyfettin Ayakyay, yönetim kurulu üyelerini de tanıttı. Ziyaretleri nedeniyle Dernek Başkanı Ayakyay ve yönetimine teşekkür eden Başkan Ferdi Zeyrek ise, adaletli, hakkaniyetli bir şekilde 5 yıl boyunca Manisalılara hizmet edileceğini belirtti. Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı.