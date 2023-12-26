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Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların yerini ateşkes görüşmelerinin aldığı sırada Ermenistan’ın Hindistan aracılığıyla silahlanması ateşkesi baltalayacak mı? Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, Herkes Duysun’a yaptığı değerlendirmede Ermenistan’ın bir rövanş arayışı içerisinde olabileceğini ifade etti.Oğuzhan Osman BİLGİN - Rüstem PEHLİVANLAR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların ardından iki ülke arasında ateşkesin neredeyse kesinleşmiş olduğu konuşulurken, Ermenistan’ın Hindistan aracılığıyla silahlanmaya başlaması gündem oldu.

Ermenistan’ın böyle bir süreçte silahlanmaya başlaması, ateşkesi baltalayabilir mi? Azerbaycan cephesinde bu durum nasıl bir yankı uyandırabilir? Dr. Barış Adıbelli, bu süreci değerlendirmek üzere Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

BARIŞ SÜRECİ ONAYLANDI, SÖZLER TUTULMADI

İki tarafın daha önce barış süreci için el sıkışmış olmasına rağmen Hindistan ve Ermenistan arasında gerçekleşmiş olan silah anlaşmasının zamanlamasına dikkat çeken Dr. Barış Adıbelli, "Bu savunma sistemi özellikle kısa irtifada etkin olan helikopter ve insansız hava araçları üzerinde etkilidir. 'Akash' isimli insansız hava aracını Ermenistan, Hindistan'dan tedarik ediyor. Bu insansız hava aracının tehditleri başarılı bir şekilde savuşturduğu iddia ediliyor. Bu savunma sisteminin Rusya ile ortak üretim olduğuna dair iddialar da var. Olayların başlangıç sebebi Azerbaycan ile Ermenistan arasında sorunlu olan alan Dağlık Karabağ idi. İki taraf da anlaşma sağladığı için Karabağ kurtarıldı ve bu aşamadan itibaren Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı hasmen bir tavır sergilemesi beklenen bir durum değil." ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN’IN SİLAHLANMASI TEDİRGİNLİK YARATTI

Ermenistan'ın silahlanma sürecini artırarak devam ediyor olmasını, Ermenistan'ın bir rövanş arayışı içerisinde olabileceği şeklinde yorumlayan Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, "Bu çatışmalar devam ederse Kafkaslar’da barış ve güvenlik risk altına girebilir. Ermenistan taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini bilmelidir. İsterse ABD'den Patriot sistemi de alabilir. Bunların hepsi geçici çözümlerdir. Kötü bir askeri reform yapmadığı sürece bir problem olmaz, zaten Ermenistan'ın bunu yapmaya ekonomik olarak imkanı yoktur. Çünkü Ermenistan; Rusya, ABD ve Fransa'nın desteğiyle ayakta duran bir ülkedir. Ermenistan'ın ürettiği bir şey olmadığı gibi herhangi bir stratejik yeraltı ve yer üstü kaynağı da yok. Ermenistan böyle bir silahlanma yarışına girerse ekonomik olarak büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır. Çünkü Azerbaycan büyük bir petrol ülkesi ve bunu finanse edecek ekonomileri var. ‘Ermenistan neden böyle sofistike bir hava savunma sistemine ihtiyaç duydu?’ büyük bir merak konusu." dedi.

TÜRKİYE’NİN SICAK YAKLAŞIMI

Türkiye'nin Karabağ meselesi çözüme kavuştuğu için Ermenistan'a karşı yumuşak bir politika izlemeye başladığını belirten Dr. Adıbelli, "Türkiye; 'sınırlarımızı açabiliriz' diyerek iyi niyetli bir yaklaşım sergilemiştir. Buna karşın Ermenistan'ın böyle riskli bir silahlanma girişimi pek hoş karşılanmayacaktır. Yol yakınken Ermenistan'ın bu olaylar peşinde koşmaması ve macera gibi görülen olaylardan dönmesi gerekiyor. Tehlikeli bir süreç yaratması ve Kafkasya'nın istikrarına zarar vermesi kaçınılmaz olacaktır." ifadeleriyle konunun ciddiyetine değindi.

HİNDİSTAN’DAN ERMENİSTAN’A SİLAH DESTEĞİ

Hindistan'ın Ermenistan’a silah ve hava aracı satmasının Hindistan için bir problem yaratmayacağını ifade eden Adıbelli, “Hindistan'ın işi hava aracı ve silah pazarlayıp satmaktır. Ermenistan, Rum Kesimi neresi olursa olsun silah pazarlıyor. Dolayısıyla Hindistan bunun doğruluğunu sorgulayacak bir nitelikte değil." dedi.

ALTILI İŞ BİRLİĞİ BU SORUNU ÇÖZEBİLİR

Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin altılı iş birliği sürecini başlatmasının önemine de değinen Dr. Barış Adıbelli şöyle konuştu:

"Dostluk ve kardeşlik adı altında Türkiye, altılı iş birliği sürecini önerdi. Bu altı ülke Ermenistan, Gürcistan, Rusya, İran, Türkiye ve Azerbaycan’dır. Fakat Gürcistan, Rusya’dan çekindiği için bu anlaşmaya yanaşmadı. İran da bu işin dışında kalmak istedi fakat Gazze Savaşı'ndan sonra bundan vazgeçti. Gürcistan vazgeçince beşli olarak yollarına devam ettiler. Bu beşli iş birliğini İsrail medyası da eleştirdi. Bu iş birliği hızlı bir şekilde hayata geçirilebilirse Ermenistan kontrol altına alınabilir."