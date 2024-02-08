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Azerbaycan'daki tarihi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesin olmayan ilk sonuçlara göre İlham Aliyev, oyların yüzde 92,1'ini alarak sandıktan zaferle çıktı. Tarihi zafer ülkede coşkuyla kutlanırken, tebrik yağmurunun olduğu Aliyev'e ilk telefon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.ANKARA (İGFA) - Azerbaycan'daki tarihi seçimde Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Mazahir Panahov, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan ilk sonuçlarını açıkladı.

İlham Aliyev şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 92,1'ini aldı.

Azerbaycanlılar tarihi zaferi Bakü sokaklarında büyük coşkuyla kutlarken, 5. kez seçim zafer kazanan Aliyev'e tebrik yağmuru yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i seçimde kazandığı başarıdan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik ederken, Aliyev'in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Hatırlanacağı gibi seçimde mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dahil 7 aday yarışıyordu.

Azerbaycan'da son Cumhurbaşkanlığı seçimi, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti. Aliyev'in imzaladığı kararnameyle 7 yılda bir yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçimi öne alınmıştı.