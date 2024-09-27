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Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacağı belirtilirken, 12 Ekim 2024 olarak belirlenen genel kurulun Meyra Palace Otel’de gerçekleştirileceği öğrenildi.

Saadet Partisi Bursa'dan mali müşavirlerin sesi oldu

Saadet Partisi Bursa'dan mali müşavirlerin sesi oldu

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