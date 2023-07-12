Konya’da katıldığı bir düğünde vatandaşlarla sohbet eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’nin gelecekte su sorunu yaşayabileceği uyarısında bulundu.KONYA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, küresel ortalama sıcaklığın geçtiğimiz hafta rekor kırdığını anımsatarak, “Kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede bir çölleşme kuşağı var. Çölleşme kuşağındayız maalesef. Bugünden suyun tedbirini almazsak, bir damla suyun kıymetini bilmezsek yarın Allah korusun, sıkıntı çok büyüyecek. Su için bambaşka bir yönetim sistemi lazım. Seçimi kazansaydık apayrı bir su yönetim sistemi kuracaktık. O birim tamamen suya bakacaktı, başka hiçbir işle uğraşmayacaktı. 5 yılda da bütün sulama projelerini tamamlayacaktık” dedi.

Babacan, devlet yönetimi için yaptıkları hazırlıkları cumhurbaşkanına, bakanlara, bakan yardımcılarına ve tüm milletvekillerine gönderdiğini söyledi.

'TMO RANDEVU VERMİYOR' İDDİASI

Babacan’la sohbet eden bir çiftçi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) randevu alınamadığı için mahsullerini veremediklerinden, tüccarların da daha düşük fiyatlardan almasından yakındı.

Babacan, duruma “Çiftçi diyelim ki çocuğunu evlendirecek, para lazım. Nasıl satacak? Randevu vermemek şu demek: Aslında fiyatı söylüyor ama ‘Alırsan al’ diyor” sözleriyle tepki gösterdi.