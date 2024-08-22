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Yangının 3 ayrı noktadan aynı zamanda çıktığı da öğrenildi.

Saat 16.30 sıralarında meydana gelen yangın noktasına gelen AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Mecidiye Muhtarı Gürkan Akça’da yetkililerden bilgi aldı.

Fotoğraf: Alpcan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yangını gören vatandaşların durumu itfaiye bildirmesinin ardından Keşan Belediyesi İtfaiyesi, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ve yangın helikopteri de müdahale etti ve yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Önceki gün Keşan- Mecidiye karayolu üzerindeki Babadere mevkiinde bir yangın meydana geldi. Haber: Erdoğan DEMİR

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