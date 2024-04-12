Sağlıklı bir yaşam için başat rol oynayan sporun tüm yurttaşların hayatında olması için kentte projeler geliştiren, turnuvalar, yarışmalar, maratonlar düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, su sporlarının yapılmasını teşvik etmek amacıyla Babil Su Sporları Merkezi’ni hizmete açtı.MERSİN (İGFA) - Mezitli İlçesi’nde yer alan ve 340 metrekarelik alana kurulu olan Babil Su Sporları Merkezi’nde; sörf, su kayağı, yelken, kano, kürek sporlarının tamamının yapılmasına imkan sunuluyor. 2 ayrı binadan oluşan merkezde biri 110 metrekare kapalı alana sahip Kano ve Kürek, diğer bina ise Yelken sporcularının kullanımına uygun olarak tasarlandı. 120 metre kapalı alana sahip Kano- Kürek sporcuları içinse merkezde ayrı bir idari bölüm yer alıyor. Malzemelerin temiz ve güvenle saklanması için merkezde 30 metrekare depo alanı, kadın ve erkek soyunma odalarının yanı sıra, WC ve duşakabin de bulunuyor.

Coğrafi konumu, iklimi ve 321 kilometrelik sahil şeridi ile su sporlarının ve faaliyetlerinin yapılmasına imkan sunan kentte, Büyükşehir, su sporlarının daha çok yapılmasını ve her yaş grubunda yayılmasını amaçlıyor. Özellikle çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olan deniz ve su sporlarının küçük yaş gruplarında yayılmasını sağlayacak Babil Su Sporları Merkezi’nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı, sertifikalı dalış ve cankurtaranlık eğitimleri de verilecek.

Taşkın: “Büyükşehir olarak, Babil Su Sporları Merkezi’ni hizmete açtık”

Mersin’i bir spor kenti yapmak için kent genelinde birçok projeye imza attıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Sporda özellikle çok güzel projeler yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in denizle önemli bağlantı noktalarından biri olan Babil Su Sporları Merkezi’nde faaliyetlerine başladı. Bütün vatandaşlarımızın bu tesisten faydalanması gerekir diye düşünüyoruz ve herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Merkezde su sporlarının tamamının yapılabileceğini aktaran Taşkın, “Merkezimizde; sörf, su kayağı, yelken, kano, kürek sporlarının tamamı yapılabilecek. Aynı zamanda bu alanlarda spor yapmak isteyen sporculara da burada eğitimler verilecek. Böyle komplike bir spor tesisi yaptık. Su sporları yarışmaları ve federasyon yarışmaları da düzenlenecek. Bazı kulüplerimiz açılışla birlikte buradan faydalanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Sönmez: “Türkiye çapında yelkenin adı dendiğinde Mersin öne çıkacak”

Mersin Rota Yelken Kulübü Başkanı Cengiz Sönmez, Babil Su Sporları Merkezi’nin Türkiye’deki ender tesislerinden biri olduğunu kaydederek, “Burası hakikaten ender rastlanılan bir tesis. Mersin yüzünü dağa dönmüştü, şimdi ise denize dönecek. Geçtiğimiz ay Yelken Federasyonu Başkanımız buraya gelmişti ve merkezimizi gezdirdik. İstanbul ve İzmir’den de birçok kulüp gelmişti. Buraya hayran kaldırlar. Böyle bir güzellikte ve modernlikte böyle bir tesis yok. Burada yelkencileri toplayıp, uluslararası yarışlar da düzenleyebiliriz. Türkiye çapında yelkenin adı dendiğinde Mersin öne çıkacak” dedi. 1970 ve 1980’li yıllarda Mersin’in yelken yarışlarında oldukça öne çıktığını ancak zamanla unutulduğunu belirten Sönmez, “Mersin sporda ve özellikle deniz sporlarında oldukça potansiyeli olan bir şehir. Biz bunu ön plana çıkarmak istedik. Çıkardığımızda da inanıyorum” diye konuştu.