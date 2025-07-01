Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, bacak ağrısının nedenlerini ve doğru tedavi yöntemlerini belirtti. Doç. Dr. İnanır, ağrının kaynağını bulmadan tedavinin mümkün olmadığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, bacak ağrısı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bacak ağrısının, bel bölgesinden ayak bileğine kadar olan bölgede hissedilen, gerçek veya olası doku hasarına bağlı bir rahatsızlık olduğunu belirten İnanır, bu ağrının kemik, kas, eklem, tendon, sinir veya damar kaynaklı olabileceğini vurguladı.

BACAK AĞRISI NEDİR?

Bacak ağrısı, vücudun bel kısmından başlayarak ayak bileğine kadar uzanan bölgede ortaya çıkan ağrı hissi olarak tanımlanıyor. Bu ağrı, bacağın kendi dokularından kaynaklanabileceği gibi, farklı sağlık sorunlarının yansıması olarak da hissedilebilir.

Kas ağrıları, kramplar, bel fıtığı, sinir sıkışması, damar sertliği, huzursuz bacak sendromu, eklem problemleri, şeker hastalığı, hamilelik ve çocukluk dönemindeki büyüme ağrıları, bacak ağrısının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARININ İŞARETİ OLABİLİR

Doç. Dr. İnanır, bacak ağrılarının sürekli hale gelmesi, belirli hareketlerle artması veya hareket kısıtlılığına yol açması durumunda ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekti. Özellikle damar ve sinir hastalıklarının bacak ağrısına yol açabileceğini belirten uzman, doğru teşhisin kritik önem taşıdığını vurguladı.

DOĞRU TEŞHİS VE TEDAVİ ŞART

İnanır, bacak ağrısı tedavisinde en önemli adımın ağrının nedenini doğru tespit etmek olduğunu ifade etti: “Ağrıyı yapan neden bulunmadan tedavi uygulanamaz. Aksi takdirde hastalık kronikleşir ve hasta iyileşemez.”

Bacak ağrısının bel fıtığı, piriformis sendromu, miyofasiyal ağrı sendromu, aşil tendiniti, diyabet, huzursuz bacak sendromu veya damar problemleri gibi farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini belirten İnanır, bazen birden fazla nedenin bir arada bulunabileceğini söyledi.

Bu durumda tek bir tedavi yönteminin yetersiz kalabileceğini vurgulayan uzman, hastaların mutlaka bir uzman hekime başvurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturması gerektiğini ifade etti.