Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında önceki akşam sanatçı Eşref Ziya Terzi Başkanlık Sahnesi’nde sahne aldı. İSTANBUL(İGFA) - Konserden saatler önce gelen ve uzun kuyruklar oluşturan Bağcılarlı Eşref Ziya Terzi sevenleri konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser alanını hınca hınç dolduran Eşref Ziya Terzi sevenleri kendilerine yer bulmakta zorlandı.

Bazı şarkılarda telefon ışıklarını yakarak eşlik eden Bağcılarlılar eşsiz anlara da imza attı. Şarkılarında Gazze’yi ve şehitlerimizi de unutmayan Eşref Ziya Terzi yüzlerce Bağcılarlı ile birlikte “Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık” isimli eseri de seslendirdi.

Konser Bağcılar Belediyesi’nin Terzi adına Gazzeliler için Kızılay’a yaptığı bağışın sertifikasını Eşref Ziya Terzi’ye takdim etmesiyle sona erdi.

“BAĞCILARI HEP BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRECEĞİZ”

Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen iftar programında ise Bağcılarlı hemşehrilerini hiçbir akşam yalnız bırakmayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, dün akşam da iftarını binlerce ilçe sakiniyle birlikte geçirdi. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği Başkan Özdemir konuşmasında, “31 Mart sonrası önümüzde inşallah 5 yıllık bir dönem daha olacak. Bu 5 yıl içerisinde gençlerimizle, tüm Bağcılar sakinleriyle bir araya geleceğiz ve Bağcılarımızın güzelleşip gelişmesi adına hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.