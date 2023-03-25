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Adana Kozan’da bir şahsın cesedi bulundu

Adana Kozan’da bir şahsın cesedi bulundu

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 3 katlı binanın çatı katında yaşayan Uğur Berat D., bir dairede yangın çıkarmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada yaşayan vatandaşlar ise tahliye edilmişti. Öte yandan Uğur Berat D., çıkardığı yangını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bağcılar’da bir şahsın daire yakıp sosyal medyada paylaştığı olayın detayları ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından çıkardığı yangını yayınlanan zanlı Uğur Berat D.’nin babasının yaşadığı daireyi yaktığı öğrenilirken, zanlı ‘kundaklama’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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