Dünyada 15 ülkeye akıllı kavşak teknolojileri ihraç eden Türk firması ISSD Bilişim, yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. ISSD Bilişim tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk patentli Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi olan CHAOS, Irak’tan gelen üst düzey yetkililere tanıtıldı.İSTANBUL (İGFA) - 7 milyona yaklaşan nüfusuyla Batı Asya'nın en yoğun şehirlerinden biri olan Bağdat, ciddi trafik sıkışıklıkları ve altyapı problemleriyle boğuşuyor.

Şehirdeki araç sayısı 2001’de bir milyon civarındayken 2021’de bu rakam 2,7 milyona ulaşmış durumda. Bu artış, yolların kapasitesini aşarken park yeri eksikliği, güvenlik kontrol noktaları ve yetersiz trafik yönetimi de sıkışıklığı artırıyor. Uzun süreli trafik sıkışıklıkları ve artan karbon emisyonları, şehir için ciddi bir çevresel risk oluşturuyor.

CHAOS ŞEHİR TRAFİĞİNİ DAHA VERİMLİ HALE GETİRİYOR

ISSD Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yüzbaşıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, CHAOS’un şehirlerin trafik yönetiminde daha verimli çözümleri ürettiğini belirtti. “CHAOS sistemi, trafik akışını optimize etmek, güvenliği artırmak ve şehirlerin daha verimli hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Gerçek zamanlı veri analizi ve adaptif sinyal kontrolü gibi özellikler sayesinde, şehirlerdeki trafik yoğunluğunu azaltıyoruz. Iraklı yetkililerin bu sisteme gösterdiği ilgi, uluslararası alanda teknoloji ve bilgi paylaşımının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.” dedi.

BAĞDAT’IN TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Toplantıya katılan önemli isimler arasında Irak Çevre Bakanlığı Teknik Bakan Yardımcısı Jassim Abdulaziz Humadi, Başbakan Ofisi Dijital Dönüşümden Sorumlu Başbakan Danışmanı Hasan Shamsuddin ve Irak Trafik Genel Müdürü Orgeneral Raad Mahdi Abdulsahib gibi üst düzey yetkililer yer aldı. Irak genelinde büyük ilgi gören CHAOS sistemi, ülkenin trafik yönetiminde modern çözümler için bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yüzbaşıoğlu, Irak gibi potansiyel pazarlarda teknolojiyi en verimli şekilde kullanmanın önemine vurgu yaparak, “ISSD olarak, geliştirdiğimiz bu sistemle sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da fark yaratıyoruz. Irak pazarında güçlü bir yer edinmeyi ve trafik sorunlarının çözümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bağdat’ın trafik sorununu CHAOS ile çözeceğiz ” ifadelerini kullandı