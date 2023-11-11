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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle yapılan anma törenlerinin İstanbul’daki en önemli noktalarından biri metrolar oldu.İSTANBUL (İGFA) - İkinci yüzyılına giren Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde tüm yurtta özlemle anıldı. İstanbul’da ise anma törenlerinin en önemli noktalarından biri metrolar oldu.

Sabah 06.00’da seferler ile birlikte başlayan anma anonsları gün boyunca devam etti. 09.05’te tüm trenler istasyonlara çekildi ve yapılan anonsun ardından o sırada Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı 18 hatta bulunan 116.746 İstanbullu 1 dakikalık saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Kozyatağı istasyonunda özel tören düzenlendi

M8 Bostancı-Dudullu/Parseller Metro Hattı’nın Kozyatağı istasyonunda bulunan Atatürk’ün tren içinde tasvir edildiği, Sanatçı Murat Daşkın’ın “Cumhuriyetin Gözleri” isimli üç boyutlu çalışması 10 Kasım sebebi ile anma alanına dönüştürüldü.

Metro İstanbul üst yönetimi ve çalışanları Kozyatağı istasyonunda hazırlanan alana saat 09.05’te çelenk koydular. Yolcuların katılımı ile yapılan saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Eserin yanında oluşturulan kalp şeklindeki platform, Atatürk’e notlarını yazmak isteyen yolculardan yoğun ilgi gördü.

Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, “M8 Hattımızda toplam 10 adet kalıcı sanat eserimiz bulunuyor. Kozyatağı istasyonunda bulunan Ata’mızın tren içinde yer aldığı üç boyutlu boyutlu eser yolcularımızdan büyük ilgi görüyor. Gençler ve çocuklar başta olmak üzere her yaş grubundan yolcularımız trenin içine girerek Atatürk ile fotoğraf çektiriyor. Bu yıl Metro İstanbul Ailesi olarak biz de 09.05’te Ata’mızı Kozyatağı istasyonumuzdaki bu eserin önünde yolcularımız ile birlikte anmak istedik. Bu yıl itibarı ile bu bir geleneğe dönüşecek, her yıl 10 Kasım’da yolcularımız ile birlikte Atamızı bu istasyonda anacağız.” dedi.

“Bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktaları metro istasyonlarında”

Cumhuriyetimizin temeli olan bağımsızlık mücadelemiz metrolarda canlandı. Atatürk’ün tarihe altın harflerle kazınan eseri Nutuk’tan esinlenen Sanatçı Gültekin Çizgen’in, bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktalarını resmettiği 40 eserinden oluşan serginin açılışı 10 Kasım’da Mecidiyeköy metro istasyonunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, “Mecidiyeköy istasyonumuzda Ata’mızın Nutuk eserinden esinlenerek hazırlanan ve bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktalarının resmedildiği serginin açılışını gerçekleştirdik. Mecidiyeköy istasyonumuzda sergilenen 40 eserin büyük ölçekli uygulamalarını da farklı istasyonlarımızda İstanbullular ile buluşturuyoruz. Mecidiyeköy’deki sergiyi ziyaret eden vatandaşlarımız, eserlerin yanında bulunan QR kodu cep telefonları ile okutarak o resmin büyük ölçekli uygulamasının hangi istasyonda sergilendiğini görebiliyor. Böylelikle Ata’mızın ölümsüz eseri Nutuk’u kentin dört bir yanında canlandırmış olduk” diye konuştu.