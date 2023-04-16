Kızılay’ın Ramazan’ın ortalarına doğru yaptığı “kan bağışı” çağrısı gönüllü kan bağışçıları tarafından her zamanki gibi cevapsız bırakılmadı. Kızılay’ın çağrısından sonra kan merkezlerine akın eden gönüllü kan bağışçıları, hastanelerin günlük tüketiminin üzerinde kan bağışı yaparak, ulusal kan stoklarının yükseltilmesini de sağladı.ANKARA (İGFA) - Ramazan’da düşen kan bağışları, Kızılay’ın yaptığı çağrının ardından toparlanma eğilimine girdi. Kızılay, son günlerde, günlük tüketim için hastanelere gönderdiği kan ürünlerinin yanı sıra, ulusal kan stoklarına da ilave kan ürünü ekleme imkânı buldu.

11 ili etkileyen büyük deprem felaketi, Kızılay’ın yürüttüğü kan bağışı organizasyonlarına da zarar verdi. Deprem bölgesindeki kan bağış personeli “afetzede” konuma gelen Kızılay, kan bağış merkezlerinden bazılarını da kaybetti. Bu kayıplar üzerine, deprem bölgesi diğer illerde toplanan kanlarla takviye edildi. Depremin ilk gününden bugüne kadar afet bölgesindeki hastanelere 124 bin 467 ünite kan bileşeni gönderildi.

Bu olumsuzluğun ardından başlayan Ramazan ayı da her yıl olduğu gibi bu yıl da kan bağışlarını olumsuz etkilemişti.

Ramazan ayına yönelik olarak çalışma saatlerini revize eden Kızılay, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların iftar sonrası mobilizasyonunun azalmasıyla birlikte önemli bir stok sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine yapılan kan bağışı çağrısı ise her zaman olduğu gibi gönüllü kan bağışçıları tarafından cevapsız bırakılmadı. Bağışçılar, son bir hafta içinde Türkiye’deki tüm hastanelerin kullandığı kan miktarının üzerinde bağışlar yaparak, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğilimine dönmesini sağladı.

BU YIL 3 MİLYON 40 BİN ÜNİTE BAĞIŞ HEDEFLENİYOR

2022 yılında 2 milyon 809 bin 765 ünite kan bağışı toplayan Kızılay’ın 2023 yılı hedefi 3 milyon 40 bin ünite kan bağışı almak. Ülkemizin kan ve kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanması hususunda tüm önlemler alınsa da özellikle Ramazan ayı, uzun tatil dönemleri, ağır hava şartları gibi bir takım nedenler ile stok seviyelerimizde düşüşler yaşanmaktadır. Ancak hastanelerin kan ihtiyacı artarak devam etmektedir.

KAN HİZMET BİRİMLERİ İFTAR SONRASINDA DA AÇIK

Kızılay kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda da olduğu gibi mesai saatlerini değiştirdi.

Kızılay'ın güncel kan bağışı yeri ve saatleri Kan Hizmetleri resmi sitesinden www.kanver.org ve kan bağışı mobil uygulamasından takip edilebilmekte ve uygun zaman için kan bağışı randevusu planlanabiliyor.