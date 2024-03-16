Nevşehir Belediyesi, Ramazan Sohbetleri kapsamında Yazar, Sinema ve Dizi Oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu’nu bu akşamı Nevşehirliler ile buluşturacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca teravih namazı sonrası Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde kültür, sanat, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimlerini Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya getirecek.

Ramazan Sohbetleri programının ilk konuğu ise, ramazan ayında manevi iklimimizi zenginleştirecek sohbetiyle Yazar, Sinema ve Dizi Oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu olacak. Bu akşam saat 21.15’de başlayacak ve ramazan ayının kültür hayatımızdaki yerinin konuşulacağı program sonunda Yenişehirlioğlu, katılımcılar için kitaplarını da imzalayacak.