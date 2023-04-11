Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği tarafından İzmit Belediyesi ev sahipliğinde ‘Bahar Buluşmaları’ adlı karma fotoğraf sergisi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde sanatseverlere kapılarını açtıKOCAELİ (İGFA) - ‘Sanat kenti İzmit’ sloganıyla sanata ve sanatçıya değer katan İzmit Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği tarafından İzmit Belediyesi ev sahipliğinde ‘Bahar Buluşmaları’ adlı karma fotoğraf sergisi açıldı. Serginin kapıları 15 Nisan’a kadar açık olacak.

Açılışta konuşan serginin küratörü Ali Fuat Altın, “Adını ‘Bahar Buluşması’ koyduğumuz karma bir sergi etkinliğimiz var. 2 hafta önce yaptığımız sergide sadece üyelerimizin fotoğrafları vardı fakat dışarıya açılma kararı aldık. Doğru da yaptığımızı gördük. Bundan sonra bütün sergilerimizi karma olarak dışarıya açmayı planlıyoruz. Tüm İzmitlileri sergimizi gezmeye davet ediyoruz” dedi.

Abdurrahman Çetin, Aclan Uraz, Ali Fuat Altın, Ayla Uludağ Taşkın, Begüm Savçın, Bilge Az, Burak Savçın, Hatice Defne Erdoğan, Esra Alp, Faruk Turna, Gönül Dursunoğlu, Gülten Dursun, Gürol Kamiloğlu, Hasan Zer, Hatice Ekiz, Hüseyin Girgin, Hüsna Altın, İsa Cida, İsmail Keskin, Kemal Kaya, Mehtap Öztürk, Metin Yılmaz, Mustafa Yiğit, Nihat Kolunsağ, Oylum Tunçelli, Pınar Aykıtalp Sucu, Sabri Altın, Serkan Akçadağ, Şaman Sezeralp, Şeniz Kabadayı, Timur Özen, Yalım Keser.