Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Adayları, dün yapılan basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşıldı. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı , sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşım ile açıklamada bulundu.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın paylaşımı şu şekilde;

“ Umudumuzun dayanışması, fikirlerimizin birlikteliği, hedeflerimizin izinde hep birlikte, el ele; Cumhuriyetimizin 2. y üzyılında demokrasi ve adalet ile yönetilen bir Türkiye hayallerimize kavuşacağız.

Halkımızın teveccühü ve örgütlerimizin iktidar yolculuğumuzda göstereceği özveri ile Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacağız.

Açıklanan 28. Dönem Milletvekili adaylarımız, tüm il ve ilçe örgütlerimiz ile birlikte Aydın; değişimin ve dönüşümün örnek şehirlerinden olacaktır.

Milletvekili adaylarımızın ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bahar tadında yarınlara olan inancımız ile geleceğimizi hep beraber, hep beraber kazanacağız.”