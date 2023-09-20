Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Bahçede Yaşam Var söyleşilerinin ikincisi ‘gıda güvenliği’ konusunda gerçekleşti.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin iklim krizi, gıda, tüketim alışkanlıkları konularında söyleşi ve atölye çalışmaları devam ediyor.

‘Bahçede Yaşam Var’ adıyla gerçekleşen etkinliklerinin ikincisinde ‘tarladan sofraya gıda güvenliği’ konuşuldu. Gıda mühendisi Özlem Demir,‘Ne yediğimizin farkında mısınız?’ başlıklı söyleşide, ‘gıda zehirlenmeleri, alerjen gıdalar, bilinçli tüketici olma, gıdaların uygun saklama-pişirme-ısıtma koşulları, gıda etiketlerini okuma’ hakkında konuştu.

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün yeşillikler içindeki bahçesindeki söyleşi, Antalya Olimpos Rotary Kulübü iş birliğinde gerçekleşti. Birim Müdürü Ceren Şahin, etkinliklerin devam edeceğini belirtirken “İklim adaptasyonuyla ilgili çeşitli konularda komşularımızla birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

Dinleyicilerden Belkıs Polat, aynı zamanda kanser hastası olduğunu ve bu nedenle gıda tüketiminde çok dikkatli olduğun söyledi. Söyleşide edindiği bilgilerin çok önemli olduğunu anlatan Polat, “Mesela etleri 2 aydan fazla bekletmemek gerektiğini burada öğrendim. Bahçede Yaşam Var etkinliklerini takip ediyorum. Burada öğreniyor evde de uyguluyoruz. Çok güzel bir katkı” dedi.