MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Türk milletinin FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı destansı direnişini överek, “Bir olduğumuz sürece hiçbir düşman tutunamaz” dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişimini “Anadolu’yu işgal ve istila planı” olarak nitelendirdi. Bahçeli, Türk milletinin bu hain teşebbüse karşı gösterdiği direnişin, milli birlik ve vatan şuurunun simgesi olduğunu vurguladı.

Malazgirt Zaferi'nin Anadolu’nun yurt kapısı ve medeniyet yolculuğunun başlangıcı olduğunun altını çizen Devlet Bahçeli, Ancak bin yıla yaklaşan tarihimizde Haçlı Seferleri gibi menfur misillemelerle karşılaştık. 15 Temmuz 2016, güncellenmiş bir Haçlı denemesi olarak Türk tarihinin mühim bir eşiğidir” dedi.

FETÖ’nün “mümin görünümlü müşrik ve münafık mihraklar” olarak devlete, millete ve değerlere silahla saldırdığını belirten Bahçeli, “Türk milleti, mermilere direnip tanklara meydan okuyarak hainlerin başını ezdi. Bu muazzam milli uyanış, Türkiye’yi geçilmez kıldı” diye konuştu.

“15 TEMMUZ UNUTULMAMALI”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Gelecek nesiller, benzer yıkım ve ihanetlere karşı tetikte olmalı. Birbirimizi sevip saydığımız sürece hiçbir iç ve dış husumet başarıya ulaşamaz. Bir olduğumuz, diri durduğumuz müddetçe Türkiye düşmanları tutunamayacak” dedi.

Kahraman şehitleri saygı, rahmet ve minnetle anan Bahçeli, gazilere uzun ve sağlıklı ömürler diledi. Mesajında Türk milletini hürmetle selamlayan Bahçeli, “15 Temmuz’un ateşli meydanlarında kendiliğinden organize olan Cumhur İttifakı, yeni yüzyıla huzur, barış, refah ve kardeşlik mührü vuracak” diyerek açıklamasını tamamladı.