MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail için ambargoların yetersiz ve kınama mesajlarının anlamsız olduğunu öne sürerek, soykırım suçlusu İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanılması gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında iç ve dış gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

İsrail'in İslamiyet’e, İslam coğrafyasına ve hatta insanlığa savaş açtığını söyleyen MHP lideri Bahçeli, TBMM'de İsrail saldırıları ve bölgesel gelişmeler kapsamında öğleden sonra yapılacak kapalı oturum yerinde ve isabetli bir karar olduğunu söyledi. Bahçeli, "İsrail üzerimize gelirse, istihbarat oyunlarıyla ülke içinde örtülü veya açık operasyonlara heves ederse, bu hain ve hayasız cüretinden dolayı bin pişman edileceğini yedi düvel hatırında tutmalı ve asla unutmamalıdır" dedi.

"İsrail’in dünyaya meydan okuduğu artık netleşmiştir" diyen Bahçeli, "Uluslararası hukuk çiğnenmiş, insani miras ve değerler mahvın sınırına gelip dayanmıştır. Bu terör devletine karşı silah ambargosu uygulamak yetersizdir.

Kınama mesajlarının ise hiçbir manası ve bağlayıcılığı yoktur. Cinayet makinesi ve soykırım suçlusu İsrail’i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. Birleşmiş Milletler bu tarihi ve ertelenemez görevi derhal üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır" diye konuştu.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/8HjaXfYSag— MHP (@MHP_Bilgi) October 8, 2024

MHP ARGE'DEN ŞİDDETLE MÜCADELE KOMİSYONU

AR-GE çatısı altında, “Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele” etmek amacıyla saygın ve alanlarında parmakla gösterilen uzman ve akademisyenlerden oluşan komisyon kurulduğunu duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyonun kısa zamandan çalışmalarını tamamlayacağını söyledi.

"Şiddet karşısında sessiz kalamayız. Geleceğimizi şiddete rehin bırakamayız" diyen Bahçeli, "Derlenmeliyiz, toparlanmalıyız, kendimize gelmeliyiz, cezaları artırmakla beraber; şiddetin ürediği ana yatağı kurutmak zorundayız.

Temellerimizi kazıp, kaynağımıza inip saçılan hastalık tohumlarını bulup çıkarmalıyız. Bu durum aynı zamanda ülkemiz ve milletimiz için bir diğer beka konusudur" vurgusu yaptı.