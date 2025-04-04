MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajına, 56 yıl önce nerede duruyorsak aynı düşüncelerin, aynı ülkülerin merkezinde olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından dün yazılı mesaj paylaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün de görsel mesaj yayımladı.

"Merhum Türkeş Bey, Türk devlet ve siyaset hayatında muhterem iz ve eserleri bulunan bir liderdi" diyen Bahçeli, "İnanmış bir vicdan, mücadeleci bir kişilik, ilkelerinden, ülkesinden ve kutlu ülkülerinden taviz vermeyen bir dava insanıydı. Kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş Bey'i ve aziz ülkü şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.