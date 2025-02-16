MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında açılan soruşturma sonrasında konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Kalp kapakçığı ameliyatı dolayısıyla bir süredir hastanede olan ve geçen hafta içerisinde taburcu edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında açılan soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, TÜSİAD’ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik olan açıklamaların, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliği olduğunu öne sürdü.

TÜSİAD’ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir" diyen Bahçeli, "Kurulduğu 1971 yılından buyana siyaseti yönlendirmeye, millet iradesini tariz, tahkir ve tahrip etmeye dayalı bir strateji izleyen TÜSİAD’ın hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hala unutulmamıştır" diyerek, Türkiye’de demokratik standartlar son derece yüksek olduğunu kaydetti.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1891123114085618137

Türkiye’de sistemin iflas ettiğini söylemenin ve ekonomik vizyon ortaya koymak yerine siyasi hedef takibine tevessül etmenin baştan ayağa tutarsızlık ve şark kurnazlığı olduğunun altını çizen Bahçeli, yazılı açıklamasında, "Nitekim kurnazlığa gerek yoktur, buna aldanacak ve kanacak bir vicdan sahibi asla olmayacaktır.Son söz olarak diyeceğim şudur: CHP’nin ve yanında-yöresinde yuvalanan marjinal muhalefet partilerin potansiyel Cumhurbaşkanı adaylarının eşkali belli olmaya başlamış, robot resmi de çizilmiştir.TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir" ifadelerini kullandı.