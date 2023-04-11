MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını Cumhur İttifakı'na oy vermeye çağırdı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa'daki Türk vatandaşlarına seslendi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Bahçeli, sandığa yansıyacak iradelerin tarihi önemde olduğunu belirtti.

"Gün birleşme günüdür, gün zillete karşı Cumhur İttifakı’nda buluşma günüdür" diyen Bahçeli, "Her vatandaşımız helal oyuyla Cumhuriyet’in 100’üncü yılında cumhurun onurunu, Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu hedefini desteklemeli, yüreklerindeki vatan sevdasıyla ülkemize sahip çıkmalıdır. Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız Türk milletinin gönül ve kültür elçileridir. Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Türklüğü’nün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin Avrupa Türklüğü'nün geleceğini de yakından etkileyeceğini savunan Bahçeli, "Avrupa Türklüğü’nün hassasiyet, beklenti ve özlemlerini istişare etmek, görüş alışverişinin yanı sıra 14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak maksadıyla arayış ve çalışmalarımız elbette yoğun bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Hatırlanacağı gibi, 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'na yüzde 60,71 oranında oy çıkmıştı.