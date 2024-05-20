Çeşitli meslek guruplarından 22 kadının oluşturduğu koroda, Yaban TV’de program yapımcısı-gazeteci Ali Birerdinç’in de içinde bulunduğu 4 erkek korist’de görev aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE İGFA - Bahçeşehirliler Derneği BADER’in, Türk Sanat Müziği Korosu’nun hazırladığı konseri tanınmış müzik eğitmeni Şef Atakan Konakçı, yönetti.

Hamide Doğuş’un sunumunu yaptığı gecede koro, konserin birinci bölümünde Türk Sanat Müziği eserlerinden bir bölümünü başarıyla seslendirdi. İkinci bölümde ise Sezen Aksu şarkılarına yer verildi.

Konserin başarılı solistlerine usta sazendeler eşlik etti. Seyircilerin büyük coşkuyla izlediği konser “Parla” adlı eserle son buldu.

Vega Okulları konferans salonunda yapılan konserden sonra kısa bir konuşma yapan BADER Derneği Başkanı Uğur Karabulut “Konserlerimiz devam edecek” dedi.