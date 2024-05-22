İçişleri Bakanlığı'nca uzun bir süredir sürdürdüğü Sibergöz operasyonlarının 40'ıncısı bu kez 34 ilde düzenlendi. "Sibergöz-40" operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 34 ilde düzenlenen operasyonların, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği" suçlarına yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduklarını belirten Yerlikaya, "Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Sinop ve Erzurum merkezli Aydın, Manisa, Balıkesir, Siirt, Van, Ordu, Isparta, İzmir, Balıkesir, Hakkari, Ankara, Adana, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Yozgat, Antalya, Mersin, Hatay, Tekirdağ, Çorum, Mardin, Malatya, Kütahya, Muğla, Bursa ve Denizli olmak üzere 34 ilde yapıldı.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok miktarda döviz, Türk Lirası, kripto varlık cüzdanı ve dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." dedi.