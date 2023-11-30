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Edirne'nin tanınmış simalarından Tarihi Ciğerci Bahri Bey, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen, 'uygulamalı Girişimcilik Dersi' kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek, girişimcilik tecrübelerini paylaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, SBMYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Hatipler öncülüğünde düzenenen 'Uygulamalı Girişimcilik Dersi'nin konuğu, Edirne Tava Ciğeri'nin tanıtımında byük katkıları olan ve girişimcilik alanında gençlere örnek oluşturan Tarihi Ciğerci Bahri Bey'in kurucusu, Bahri Dinar oldu.

Öğretim Görevlisi Orkun Akman'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, gençler Bahri Dinar'ın girişimclik yolundaki anılarını ve tecrübelerini dinledi.

Yarattğı markasının hikayesini gençlerle paylaşan ve bu yolda yaşadığı zorlu süreçleri gençlerle paylaşayan Bahri Dinar, "İnandığınız yolda asla yılmayın, yorulmayın. Benim bu süreçte çok zor günlerim oldu, ümitsizlğe kapıldığım zamanlar çok oldu. Anca başarı, sabır ve emek işi. Sizlerde inandığınız yolda yılmadan yürürseniz, bir gün başarıyı yakalayacaksınız" dedi.