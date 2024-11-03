Rize-Artvin Havalimanı'nın pist aydınlatma sistemi daha kısıtlı görüş mesafelerinde ve geceleri uçakların inişine imkân tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltilecek.RİZE (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda Rize-Artvin Havalimanı ile ilgili güncel bir gelişme duyyurdu.

Hızla gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanının tamamlanmasıyla Karadenizde önemli bir lojistik ve üretim merkezine dönüşen Rize'nin artan ulaşım ihtiyaçlarını yönelik de büyük projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda son 22 yılda Rizenin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için 135 milyar 935 milyon lira harcadık. Yaptığımız yatırımlar 30 bin adet daireye tekabül ediyor. 2002ye kadar sadece 12,2 kilometre bölünmüş yolu vardı biz 175,1 kilometre daha yaparak toplamda 187,3 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 12.2 kilometresi BSK kaplamalıydı 376 kilometreye yükselttik" dedi.

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanının hem iç hat hem de dış hat uçuş ağının yeni noktalarla genişlemeye devam ettiğini ifade ederek 8 Kasım'da kış sezonu boyunca Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez Antalya-Rize direkt uçuşları da başladığını söyledi.

Açıklamalarında bir müjdeyi daha paylaşan Bakan Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanının pist aydınlatma sistemini daha kısıtlı görüş mesafelerinde ve geceleri uçakların inişine imkân tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltiyoruz. Ek ikinci ILS cihazının montajını tamamladık. Test çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu ayın sonunda hizmete hazır hale getireceğiz. Rize'nin ve ülkemizin daha aydınlık, huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması hepimizin ortak temennisidir." dedi.