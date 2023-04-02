Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son 3 ay da 340 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Deprem bölgelerinden Hatay'da Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MSB Yardımcıı Şuay Alpay ile faaliyetlerini sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle yaptığı iftarda terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Bakan Akar, terörle mücadelenin artan şiddette, taarruzi bir ruhla azim ve kararlılıkla devam ettiğine dikkati çekerek, Mehmetçik'in son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hâle getirdiğini söyledi.

"Bunların arkasında kim olursa olsun ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hâle getirmekte kararlıyız" diyen Bakan Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnanıyoruz ki asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası bizimle beraber oldukça bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok! Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi, mesleki değerlerimizle birlikte anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda mücadelemiz aralıksız sürüyor" diye konuştu.

Bakan Akar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmaların sürdüğünü kaydetti.