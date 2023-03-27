Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasından yaptığı açıklamalarda, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıların büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneği olduğunu belirterek, "Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz" dedi. Milletvekili adaylığına yönelik yer alan haberlerle ilgili de açıklamada bulundu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulunurken, gündeme dair yaptığı açıklamalar da bakanlığın resmi internet sitesinde paylaşıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bahar Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinin desteklendiği Kumlu Üs Bölgesi'ne giderek inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin komutanlık binasında brifing aldı.

Bakan Akar daha sonra beraberindeki komutanlarla üs bölgesinde bulunan bir pikabın kasasına binerek dolaştığı birliğin içinde incelemelerde bulundu.

Silah bakımı yapan komando bölüğünün de yanına giden Bakan Akar, bölüğün faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Bakımı yapılan silahları da inceleyen komandolara "Göreve hazır mısınız?" diye sordu. Komandolar da Bakan Akar'a hep bir ağızdan "Daima hazırız!" yanıtını verdi.

Daha sonra gözetleme kulesine çıkan, hudut tekmili alan Bakan Akar, hudutların gece gündüz izlendiği yerli ve millî üretim Dragoneye (Ejderha Gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi ve hudut güvenliğine yönelik faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Hudut Birliği'ndeki inceleme ve denetlemeler sonrasında gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneği olarak nitelendirerek, "Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz" dedi.

https://youtu.be/c1vB8t1qCc8

Bu tür nefret söylemlerinin giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Bakan Akar, "Bu insanlık adına son derece utanç verici bir eylem. Bunu şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Hiçbir şekilde ifade özgürlüğü ile izah edilemez. Bunlara göz yumulması, izin verilmesi insanlık ve nefret suçuna ortak olmak anlamına gelir. NATO müttefikimiz olanlardan veya olmaya aday olanlardan bu konularda daha hassas olmalarını, bu eylemi gerçekleştiren mahluklara derhâl gereğini yapmaları ve medeni ülkelerin aldığı tedbirlere benzer tedbirleri almaları gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da "Suriye'den Türkiye'ye doğru sığınmacı akını" olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Bakan Akar, milletvekili adaylığına yönelik yer alan haberlere ilişkin de, "Şu anda kışla içinde, Mehmetçik ile beraberiz. Buralar siyasi değerlendirmelerin yapılacağı yerler değil. Siyasi konular, başka yerlerde yeri ve zamanı geldiğinde konuşulur" yanıtını verdi.